Eurocup'ta torbalar belli oldu

Eurocup'ta 6 Temmuz Perşembe günü yapılacak kura çekimine Galatasaray Odeabank 1, Darüşşafaka 2 ve Tofaş 3. torbadan katılacak.
Eurocup'ta 6 Temmuz Perşembe günü yapılacak kura çekimine Galatasaray Odeabank 1, Darüşşafaka 2 ve Tofaş 3. torbadan katılacak. Eurocup'ta 6 Temmuz'da kura çekimi yapılacak. Türkiye'yi bu sene Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve TOFAŞ temsil edecek. Turnuvada 4 gruplu 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarından ilk 4 sırayı alan ekipler son 16'ya yükselecek. Burada gruplarda 4 takım yer alacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan aşamalarda 2 olan takımlar üst tura çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu kupada 2016 yılında şampiyon olmuştu. Kura çekimine Galatasaray 1, Darüşşafaka 2 ve Tofaş 3. torbadan katılacak. Eurocup kura çekiminde torbalardaki takımlar şöyle:
1. Torba Lokomotiv Kuban Krasnodar Herbalife Gran Canarıa Las Palmas Galatasaray Odeabank Unics Kazan
2. Torba Fc Bayern Munich Zenit St Petersburg Darüşşafaka Alba Berlin
3. Torba Cedevita Zagreb Tofas Hapoel Bank Yahav Jerusalem Lietuvos Rytas Vilnius
4. Torba Dolomiti Energia Trento Grissin Bon Reggio Emilia Fiat Turin Retabet Bilbao Basket
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