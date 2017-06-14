Eurocup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu

Bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek takımların listesi açıklandı. Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odebank ve Tofaş bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek.
Bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek takımların listesi açıklandı. Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odebank ve Tofaş bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek. Eurocup resmi internet sitesinden bu yıl mücadele edecek takımların listesini açıkladı. 24 takımın yer aldığı listede Galatasaray Odebank, Tofaş ve Darüşşafaka Doğuş da yer aldı. Eurocup'ta mücadele edecek takımların tamamı şu şekilde:
Cedevita Zagreb Partizan NIS Belgrade Buducnost VOLI Podgorica Paris Levallois ASVEL Lyon Villeurbanne Limoges CSP ratiopharm Ulm Bayern Munich ALBA Berlin Hapoel Bank Yahav Jerusalem Dolomiti Energia Trento Grissin Bon Reggio Emilia Fiat Turin Lietkabelis Panevezys Lietuvos Rytas Vilnius Zenit St Petersburg Lokomotiv Kuban Krasnodar Unics Kazan Herbalife Gran Canaria Las Palmas MoraBanc Andorra RETAbet Bilbao Basket Darüşşafaka Galatasaray Odeabank Tofaş
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