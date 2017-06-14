Eurocup'ta mücadele edecek takımlar belli oldu

Bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek takımların listesi açıklandı. Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odebank ve Tofaş bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek.

Bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek takımların listesi açıklandı. Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odebank ve Tofaş bu yıl Eurocup'ta mücadele edecek.

Eurocup resmi internet sitesinden bu yıl mücadele edecek takımların listesini açıkladı. 24 takımın yer aldığı listede Galatasaray Odebank, Tofaş ve Darüşşafaka Doğuş da yer aldı.

Eurocup'ta mücadele edecek takımların tamamı şu şekilde:



Cedevita Zagreb

Partizan NIS Belgrade

Buducnost VOLI Podgorica

Paris Levallois

ASVEL Lyon Villeurbanne

Limoges CSP

ratiopharm Ulm

Bayern Munich

ALBA Berlin

Hapoel Bank Yahav Jerusalem

Dolomiti Energia Trento

Grissin Bon Reggio Emilia

Fiat Turin

Lietkabelis Panevezys

Lietuvos Rytas Vilnius

Zenit St Petersburg

Lokomotiv Kuban Krasnodar

Unics Kazan

Herbalife Gran Canaria Las Palmas

MoraBanc Andorra

RETAbet Bilbao Basket

Darüşşafaka

Galatasaray Odeabank

Tofaş

