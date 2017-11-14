14.11.2017 17:32 Euro tarihi rekorunu tazeledi

Euro, TL karşısında 4,56 ile tarihindeki en güçlü seviyesini gördü Euro, TL karşısında 4,56 ile tarihindeki en güçlü seviyesini gördü

Güne 4,5260 seviyesinden başlayan euro/TL sabah saatlerinden itibaren güçlü yükselişini rekorlarla sürdürdü. Sabah sularında 4,54'ü aşan kur günün ikinci yarısında Almanya ve Euro Bölgesi'nden gelen güçlü büyüme rakamlarının etkili olmasıyla rekorunu 4,56'yı aşarak 4,5620 seviyesine çıkardı. Ardından hafif gevşeyen parite, şu sıralarda 4,5570 seviyesinden işlem görüyor.

Diğer taraftan, dolar/TL kurunda işlemler 3.8750 seviyesinden gerçekleşiyor.



