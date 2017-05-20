Eto'o varsa sorun yok!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri yıldız oyuncusu Eto'o kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri yıldız oyuncusu Eto'o kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada sağ kanattan Celutska'nın ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada Motta'nın kullandığı köşe atışında Diego'nun kafayla indirdiği topla altıpas içinde buluşan Samuel Eto'o'nun, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Celutska'nın sağ kanattan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde Eto'o'nun vuruşunda top kaleci Harun'dan döndü. Dönen topa Danilo'nun vuruşunda Harun gole izin vermedi.

43. dakikada Sakıb'ın sol kanattan arka direğe ortasında Danilo'nun müsait durumdaki vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

47. dakikada Erdem'in sağ kanattan yerden ortasında altıpas içinde Sinan'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

52. dakikada sağ kanattan Erdem'in ortasında topa iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada Batalla'nın sağ kanattan ceza alanı dışına yerden ortasında Jorquera'nın sert şutunda kaleci Ferhat'tan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

73. dakikada Batalla'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay'ın vuruşunda savunmada Sakıb, kafayla topu çizgiden çıkardı.

80. dakikada Bursaspor savunmasından seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Samuel Eto'o'nun vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 2-1



---KÜNYE---

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Celutska xx, Diego Angelo xx, Salih Dursun xx, Sakıb Aytaç xx, Motta xx (Serdar Özkan dk. 63 xx), Charles xx (Emre Güral dk. 76 x), Sandro xx, Danilo xx (Yekta dk. 69 x), Deniz Kadah xx, Eto'o xxx

Yedekler: Fornezzi, Zeki Yıldırım, Chico, Drole

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç xx, Sivok xx, Ertuğrul x (Faty dk. 42 xx), Onur Atasayar x, Jorquera x (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Şamil x, Sinan Bakış xx, Batalla xx, Stancu xx (Furkan dk. 46 xx), Kubilay xx

Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Sercan Yıldırım, Joshua John

Teknik Direktör: Adnan Örnek

Goller: Samuel Eto'o (dk. 32 ve 80) (Antalyaspor), Sinan Bakış (dk. 47) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Charles, Sandro (Antalyaspor), Furkan, Sivok (Bursaspor)

(Adem Akalan - Cafer Eser - Mesut Alan / İHA)