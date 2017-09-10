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'Eto'o sorunlarını sahaya taşımıyor'
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'Eto'o sorunlarını sahaya taşımıyor'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Eto'o sorunlarını sahaya taşımıyor' dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Eto'o sorunlarını sahaya taşımıyor" dedi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın beraberlik golünü atan yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun, yönetimle yaşadığı sorunları sahaya taşımadığını belirterek, "Bize bağlı bir şey olsa halledebiliriz. Yönetim'le Eto'o arasındaki bir anlaşmazlık. İnşallah en kısa sürede çözeceklerdir" dedi.

"NASRİ'DE YIRTIK VAR"
Sahasında karşılaştıkları Galatasaray maçının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalımbay, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, maçın başından sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.
Maç içinde hataları olduklarını da dile getiren Çalımbay, "Bunda da en büyük etki ideal kadromuzu kuramamak. Dün gece bile Nasri'nin ayağında yırtık çıkması, Deniz'in hastalığından dolayı hastaneye kaldırılması. Menez 3 aydan beri yok. Zeki'nin ayağının kırılmış olması, Sandro'nun sakat olması. Bir sürü sakatımız var, bunlar dezevantajımız oldu. Son pasları iyi yapabilseydik beklide galip gelecektik. Güzel bir lig maçı oldu. Sakat arkadaşlarımız takıma dönerse, yeni transferler takıma uyum sağlarsa daha geniş alternatifli bir kadromuz olacak" diye konuştu.

"ETO'O AÇIKLAMASI"
Bu hafta içi yönetimle ilgili sorunları medyaya yansıyan Eto'o'un beraberlik golünü atmasını da değerlendiren Çalımbay, "Eto'o'nun saha içinde kesinlikle sorunu yok. Onun tek sorunu yönetimle ve kendi arasında. Sözleşmesiyle ilgili, istedikleriyle ilgili. O yönetimi ilgilendirir. Eto'o hiçbir zaman o sorunları sahaya taşımadı. Sahada inanılmaz şekilde mücadele ediyor, elinden gelen her şeyi yapıyor. O nedenle bize bağlı bir şey olsa halledebiliriz. Yönetim'le Eto'o arasındaki bir anlaşmazlık. İnşallah en kısa sürede çözeceklerdir. Böyle sorunlar olduğu zaman takımda zarar görüyor ama Eto'o kesinlikle bunu sahaya taşımıyor" dedi.
(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)
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