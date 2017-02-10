10.02.2017 10:17 Eto'o'dan 'Türk bayraklı' paylaşım

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o sosyal medya hesabından 'Türk bayraklı' bir fotoğraf paylaştı. Eto'o'nun yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, yüzlerce yorum yapıldı. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o sosyal medya hesabından 'Türk bayraklı' bir fotoğraf paylaştı. Eto'o'nun yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, yüzlerce yorum yapıldı.

Türkiye'ye geldiği günden bu yana transfer gündeminden ve medyadan düşmeyen Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki dünyaca ünlü forvet oyuncusu Eto'o, elinde 'Türk Bayraklı' kırmızı 3 adet balonun olduğu fotoğrafı paylaştı.

Eto'o'nun paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma yüzlerce de yorum yapıldı. Kamerunlu oyuncunun yaptığı paylaşıma bazı kullanıcılar, 'büyüksün baba', 'seviyoruz seni baba', 'adamsın adam', 'adamsın Eto'o adamsın', 'Eto'o Türkiye seni çok seviyor' gibi çeşitli yorumlar yaptı.

(Adem Akalan / İHA)

