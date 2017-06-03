Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı

Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o bu sezon da takımını sırtlayan isim oldu. Kamerunlu golcü oyuncu sezonu 18 gol ve 5 asistle tamamladı. Yıldız oyuncu, geçen sezon attığı 20 golün ardından, bu sezon da attığı 18 golle Antalyaspor tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o bu sezon da takımını sırtlayan isim oldu. Kamerunlu golcü oyuncu sezonu 18 gol ve 5 asistle tamamladı. Yıldız oyuncu, geçen sezon attığı 20 golün ardından, bu sezon da attığı 18 golle Antalyaspor tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayan Antalyaspor'da Samuel Eto'o takımı bu sezonda sırtlayan isim oldu. 36 yaşındaki deneyimli golcü oyuncu Eto'o, 30 maçta 18 gol atarken, 5 de asist yaptı.

ANTALYASPOR TARİHİNE GEÇTİ
Süper Lig'de 34 hafta sonunda toplam 47 gol atan Antalyaspor'da bu gollerin 23'ünde Samuel Eto'o'nun imzası bulunuyor. Eto'o, bu sezon attığı 18 golle de Antalyaspor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Geçen sezon 20 gol ve bu sezonda 18 gol atarak toplamda 38 gole ulaşan deneyimli golcü oyuncu, Antalyaspor tarihinde 5,5 sezonda 37 golü bulunan ve en golcü oyuncu konumunda bulunan Tita'yı geçti. 38 golle Akdeniz ekibi Antalyaspor'un en golcü oyuncusu oldu. Eto'o, kırmızı-beyazlıların kulüp tarihinde 2 sezonda toplam 38 gol atmayı başaran ilk ve tek futbolcusu konumunda yer alıyor.

"SÜPER LİG'DE 56 HAFTA 3 GOL ATMAYI BAŞARDI"
2015-2016 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 36 yaşındaki Kamerunlu süper star Samuel Eto'o, kadroda olduğu 56 maç sonunda ilk kez 3 gol atma başarısı elde ederek hat-trick sevinci yaşadı. Eto'o 56 maç sonunda toplam 34 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 44 gole katkıda bulundu.

"116 HAFTA SONRA HAT-TRİCK YAPTI"
Antalyaspor'a geldiği günden beri gündemden düşmeyen Samuel Eto'o, en son hat-trickini 116 hafta önce gerçekleştirdi. İngiltere ekiplerinden Chelsea forması giydiği 2013-2014 sezonun 22. haftasında Manchester United ile oynanan maçta gerçekleştiren Eto'o, takımının mücadeleden 3-1 galip ayrılmasında başrol oynamıştı. Kamerunlu yıldız golcü Samuel Eto'o, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Chelsea- Manchester United maçından sonra Everton, Sampdoria ve Antalyaspor takımlarında forma giyerken 116 hafta sonra kırmızı-beyazlı takımla rakip takımlara bir maçta 3 gol atma başarısı elde etti. Eto'o'nun Adanaspor maçından önce en son hat-trick yaptığında tarihler 19 Ocak 2014'ü gösteriyordu.
(Adem Akalan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Bedelli askerlik geliyor!
Bedelli askerlik geliyor!
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Bu köyden iftar saatinde aç geçme şansınız yok
Bu köyden iftar saatinde aç geçme şansınız yok
Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı
Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı
'TEOG'da çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor'
'TEOG'da çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor'
Direksiyonda uyuyan sürücü bariyerlere girdi
Direksiyonda uyuyan sürücü bariyerlere girdi
Mersin'de künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Mersin'de künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Macron dünyaya dönen astronata espri yaptı
Macron dünyaya dönen astronata espri yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English