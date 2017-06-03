Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı

Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o bu sezon da takımını sırtlayan isim oldu. Kamerunlu golcü oyuncu sezonu 18 gol ve 5 asistle tamamladı. Yıldız oyuncu, geçen sezon attığı 20 golün ardından, bu sezon da attığı 18 golle Antalyaspor tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto'o bu sezon da takımını sırtlayan isim oldu. Kamerunlu golcü oyuncu sezonu 18 gol ve 5 asistle tamamladı. Yıldız oyuncu, geçen sezon attığı 20 golün ardından, bu sezon da attığı 18 golle Antalyaspor tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayan Antalyaspor'da Samuel Eto'o takımı bu sezonda sırtlayan isim oldu. 36 yaşındaki deneyimli golcü oyuncu Eto'o, 30 maçta 18 gol atarken, 5 de asist yaptı.



ANTALYASPOR TARİHİNE GEÇTİ

Süper Lig'de 34 hafta sonunda toplam 47 gol atan Antalyaspor'da bu gollerin 23'ünde Samuel Eto'o'nun imzası bulunuyor. Eto'o, bu sezon attığı 18 golle de Antalyaspor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Geçen sezon 20 gol ve bu sezonda 18 gol atarak toplamda 38 gole ulaşan deneyimli golcü oyuncu, Antalyaspor tarihinde 5,5 sezonda 37 golü bulunan ve en golcü oyuncu konumunda bulunan Tita'yı geçti. 38 golle Akdeniz ekibi Antalyaspor'un en golcü oyuncusu oldu. Eto'o, kırmızı-beyazlıların kulüp tarihinde 2 sezonda toplam 38 gol atmayı başaran ilk ve tek futbolcusu konumunda yer alıyor.



"SÜPER LİG'DE 56 HAFTA 3 GOL ATMAYI BAŞARDI"

2015-2016 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 36 yaşındaki Kamerunlu süper star Samuel Eto'o, kadroda olduğu 56 maç sonunda ilk kez 3 gol atma başarısı elde ederek hat-trick sevinci yaşadı. Eto'o 56 maç sonunda toplam 34 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 44 gole katkıda bulundu.



"116 HAFTA SONRA HAT-TRİCK YAPTI"

Antalyaspor'a geldiği günden beri gündemden düşmeyen Samuel Eto'o, en son hat-trickini 116 hafta önce gerçekleştirdi. İngiltere ekiplerinden Chelsea forması giydiği 2013-2014 sezonun 22. haftasında Manchester United ile oynanan maçta gerçekleştiren Eto'o, takımının mücadeleden 3-1 galip ayrılmasında başrol oynamıştı. Kamerunlu yıldız golcü Samuel Eto'o, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Chelsea- Manchester United maçından sonra Everton, Sampdoria ve Antalyaspor takımlarında forma giyerken 116 hafta sonra kırmızı-beyazlı takımla rakip takımlara bir maçta 3 gol atma başarısı elde etti. Eto'o'nun Adanaspor maçından önce en son hat-trick yaptığında tarihler 19 Ocak 2014'ü gösteriyordu.

(Adem Akalan /İHA)