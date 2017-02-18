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Eto'o 3'lük attı!
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Eto'o 3'lük attı!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde oynadığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 82. dakikasında Eto'o kaydetti.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde oynadığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 82. dakikasında Eto'o kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Sakıb Aytaç'ın pasında El Kabir'in ceza alanı dışından sert şutu üstten auta gitti.
29. dakikada M'billa'nın sağ kanattan ceza alanı içerisine ortasını Dany uzaklaştırdı.
35. dakikada El Kabir, ceza alanı içinde bulunan Deniz Kadah'a pasını verdi. Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet'i geçmesine rağmen Karabükspor defansı topa son anda müdahale etti.
38. dakikada Yatabare pasını Seleznov'a aktarmak isterken, defansa çarpan top Lazarevic'in önünde kaldı. Lazarevic'in ceza alanı sol çaprazından yaptığı şut az farkla auta çıktı.
42. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya altı pas üzerinden Seleznov kafayla vuruşunda Fornezzi iki hamlede kontrol etti.
66. dakikada Seleznov'un ara pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunu son anda Sakıb kornere gönderdi.
67. dakikada ceza alanı dışında topu önünde bulan Ermin Zec, ceza alanı içerisine ortasında topla buluşan Barış'ın vuruşunu kaleci Fornezzi kurtardı.
68. dakikada serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kabir altıpas içerisinden yaptığı sert vuruşu kaleci Ahmet Şahin yatarak kornere gönderdi.
76. dakikada Serdar Özkan'ın derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eto'o, kaleciyi geçmesine rağmen yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken top auta gitti.
82. dakikada Sakıp Aytaç sol kanattan topu taşıdı ve ceza alanı içerisindeki Eto'o'ya ortaladı. Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

KÜNYE
Stat: Antalya Arena
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Erkan Akbulut xx
Antalyaspor: Fornezzi xx, Salih Dursun xx, Celustka xx, Diego Angelo xx, Sakıb Aytaç xxx, Yekta Kurtuluş x (Sandro dk. 13 xx), Zeki Yıldırım xx, M'billa xx(Serdar Özkan dk. 64 x), Deniz Kadah xx, Mustafa El Kabir xx (Makoun dk. 81 x), Eto'o xxx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Kenan Horic, Drole, Harun
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Kerim xx, Dany Nounkeu xx, Barış xx, Gaman xx, Yatabare xx, Latovlevici xx, Ceyhun xx, Poko xx (İlhan Depe dk. 83 x), Lazarevic xx (Ermin Zec dk. 56 xx), Seleznov xx
Yedekler: Ercüment, Papp, Skulason, Bliznichenko, Serdar Deliktaş
Teknik Sorumlu: Levent Açıkgöz
Gol: Samuel Eto'o (dk. 82) (Antalyaspsor)
Sarı Kartlar: El Kabir, Zeki Yıldırım (Antalyaspor), Ceyhun, Barış (K. Karabükspor)
(Adem Akalan - İsa Akar / İHA)

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