Etna Yanardağı böyle patladı

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü. O anlar kameraya böyle yansıdı.
İtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden lav püskürttü. O anlar kameraya böyle yansıdı. Sicilya adasında bulanan Etna Yanardağı, uzun zamandır faaliyette bulunmuyordu. Yanardağın yeniden lav ve kül püskürtmesiyle bölgede turuncu alarm verildi.
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