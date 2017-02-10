10.02.2017 16:02 Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'ya fahri doktora

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu'ya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) tarafından ekonomi dalında fahri doktora unvanı verildi. Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu'ya İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) tarafından ekonomi dalında fahri doktora unvanı verildi.

İKBU Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirken törene Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu, Etiyopya Cumhurbaşkanlığı Heyeti, Etiyopya Ankara Büyükelçisi, Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Altınbaş Holding ve Altınhas Holding Yöneticileri, İKBU Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucu Üyesi ve Etiyopya'nın İstanbul Fahri Konsolosu İmam Atınbaş, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Tören, Etiyopya ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'ya cübbesini ve diplomasını takdim etti.



"CUMHURBAŞKANI WİRTU BİR TÜRK DOSTU"

Cumhurbaşkanı Wirtu'nun Türkiye ve Etiyopya arasında kardeşlik köprüsü kuran bir cumhurbaşkanı olmasından dolayı bu unvanı vermeye layık gördüklerini söyleyen Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucu Üyesi İmam Altınbaş, "Wirtu, Türkleri çok yakından tanımış, iki ülke arasında sorumluluk üstlenen bir cumhurbaşkanı. Türk dostluğuna, Türklere olan yakınlığına istinaden bu unvanı layık gördük kendilerine. Dolayısıyla o bir Türk dostu. Türkiye Etiyopya'nın en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Burada Etiyopya Cumhurbaşkanı'nın çok büyük bir etkisi var. Gerek Büyükelçiliği döneminde gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'den oraya yatırıma giden iş adamlarına yatırım yapması için her konuda yardımcı oldu" dedi.

İki ülke arasındaki eğitim alanını da değerlendiren İmam Altınbaş, "Eğitim alanında Türkiye'nin Etiyopya ile ilgili çalışmaları var. Bizim Etiyopya'dan öğrencilerimiz var. Türkiye'de o kültürü alıp Etiyopya'da Türk iş adamları ile birlikte çalışacak çocukların yetiştirilmesine üniversite olarak katkı sağlamaya, destek vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"BU YILDAN SONRA EKONOMİK ANLAMDA İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA ARTACAK"

İKBU Ekonomi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin de Etiyopya Cumhurbaşkanı'nın politik iktisat dalındaki çalışmalarından dolayı üniversite olarak ekonomi dalında doktora unvanının verildiğine değinerek, "Etiyopya-Türkiye ilişkileri 1500'lü yıllara kadar dayanan uzun bir geçmişe sahip. Bu zaman dilimi içerisinde hem ticaret hem diğer yatırımlar açısından iki ülkenin birbirine çok yakınlaştığı dönemler oldu. Geçtiğimiz günlerde de Etiyopya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti. Kendisi zaten Türkiye Büyükelçiliği sırasında da buraya çok büyük hizmetler vermiş, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştu. Yakın zamanda da yine Türkiye, Etiyopya'nın 7'nci ticaret ortağı olarak çok fazla ön plana çıktı. Bu anlamda hem Cumhurbaşkanının iktisatla ilgili geçmişi hem de bu ilişkilere sunduğu katkılar dolayısıyla kendisine böyle bir fahri doktora vermek istedik. İnanıyoruz ki ileride ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Wirtu, törende yaptığı konuşmada, İKBU tarafından verilen fahri doktora unvanından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu unvanın verilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ilerletilmesi adına takdir edilen bir adım. Üniversite yönetimi ve Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.



"ETİYOPYA 2025 YILI İTİBARİYLE ORTA GELİR SEVİYESİNDEKİ ÜLKELER ARASINDA OLACAK"

"İki ülke arasında ilişki istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle yatırımlara ve özel sektöre verilen desteğin önemi konusunda hemfikiriz" diyen Wirtu "Her iki ülkenin en üst düzeydeki yetkilileri olarak ortaklığı geliştirmek için daha fazla neler yapabileceğimizi görüştük. Türk yatırımcıların ülkemizde altyapı, üretim, imalat ve enerji sektörlerinde yatırım yapabileceği üzerinde durduk. Etiyopya 2025 yılı itibarıyla orta gelir seviyesindeki ülkeler arasına katılacaktır. Biz de ekonomimizin yapısal dönüşümünü sağlamak üzere bir planı başlatmak üzereyiz. Biz özellikle bu plan kapsamında Etiyopya'yı imalat sektörünün merkezi haline getirmek istiyoruz. Ankara'da bulunduğum sırada Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinden, Türk iş adamlarını, ülkemize bu anlamda yatırım yapmaları konusunda teşvik etmelerini rica ettim" ifadelerini kaydetti.



