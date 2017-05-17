Etekli hırsızlar güvenlik kamerasında

İstanbul'da değişik gün ve zamanlarda kuyumcu hırsızlığı yapan 1'i kuyumcu 5 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplamda 2 milyon lira değerinde mal çalan çetenin hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, çete üyelerinden birisinin dikkat çekmemek için etek giydiği görüldü.

İstanbul'da değişik gün ve zamanlarda kuyumcu hırsızlığı yapan 1'i kuyumcu 5 kişilik çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplamda 2 milyon lira değerinde mal çalan çetenin hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, çete üyelerinden birisinin dikkat çekmemek için etek giydiği görüldü.

İstanbul'da değişik gün ve zamanlarda kuyumcu hırsızlığı yapan 1'i kuyumcu 5 kişilik çete, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. En son 4 Mayıs tarihinde güpegündüz bir kuyumcuyu soyan hırsızların diğer olaylarda da aynı yöntemleri kullandıkları incelenen güvenlik kameraları kayıtları ile tespit edildi. Hırsızların, olay yerine yakın bir yerde geldikleri araçtan inerek, yanlarında getirdikleri kıyafetleri giyerek kılık değiştirdiği belirlendi.



ETEK GİYEN BİR HIRSIZ POMPALI TÜFEKLE GÖZCÜLÜK YAPIYOR

Hırsılar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, hırsızlardan birisinin dikkat çekmemek için etek giyinerek üzerindeki silah ile etrafı gözetlemesi dikkat çekiyor. Plastik bir sepete çaldıkları malları dolduran diğer çete üyeleri ise dakikalar içerisinde binlerce liralık malı arabaya yüklüyor.



ÇALDIKLARI MALLARI KAPALIÇARŞI'DA BİR KUYUCUDA BOZDURDULAR

Polisin takip ettiği hırsızlık çetesi en son çaldıkları altınları bir kuyumcu da bozdururken güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlar, çaldıkları malları sattıktan kısa bir süre sonra ekipler tarafından yakalandı. Hırsızların toplamda çaldığı malların değeri ise 2 milyon lira olduğu söylendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Murat Delice/İHA)