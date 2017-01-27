Eşşebab sınırdaki askeri üssü ele geçirdi

El Şebab militanları, Kenya ve Somali askerleri tarafından idare edilen, Kenya sınırına 18 kilometre mesafedeki Kulbiyow kasabasındaki askeri üssü ele geçirdi.

El Şebab militanları, Kenya ve Somali askerleri tarafından idare edilen, Kenya sınırına 18 kilometre mesafedeki Kulbiyow kasabasındaki askeri üssü ele geçirdi.

Kasabalılar, bugün sabah saatlerinde El Şebab militanlarının yakınlardaki Badhadhe kasabasından Kulbiyow kasabasına saldırdığını, Kenya ve Somali askerlerinin elinde bulunan askeri üssü ele geçirdiklerini söyledi. Militanlar önce patlayıcı yüklü bir kamyonla üssü saldırdı, ardından ağır silahlarla üssü ateş altına aldı.

Somalili bir askeri yetkili, küçük bir insansız gözlem uçağının El Şebab militanlarının yaklaştığını tespit ettiğini ardından askerlerin El Şebab militanlarını durdurmak için top atışı yaptığını, ancak onları durduramadığını söyledi.

Az sayıda Kenya ve Somali askerinin saldırıyı durdurmaya çalıştığı ancak El Şebab milislerinin daha çok patlayıcı kullanarak ağır makineli tüfeklerle saldırarak üssü ele geçirdiği bildirildi. Kasabalılar, El Şebab milislerinin sayısının askerlerden çok daha fazla olduğu, çatışmanın bir buçuk saatten fazla sürdüğü söyledi.

Kasabalılar, askeri üssü tamamen kontrol altına alan El Şebabın askeri araçları yaktıklarını iddia etti.

Eş Bebab'ın sözcüsü Abdiaziz Ebu-Musab, askeri araçları ele geçirdikleri ve 51 Kenya askerini öldürdüklerini iddia etti. Kenya askeri sözcüsü ise Kenya askerlerinin Afrika Birliği Barış Koruma Gücü (AUPM)ile birlikte çok sayıda EŞ Şebab militanını öldürdüğünü öne sürdü

Kulbiyow, aşağı Jubba'da Kenya'a sınırına yakın bir yerde bulunuyor. İki gün önce Kulbiwoy üstünde bulunan Kenya ve Somali askerleri Badhadhe'de bulunan El Şebab üssüne saldırıda bulunmuş ve geri çekilmişti.

