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Esrarı bilgisayar kasasına saklayan şahıslar tutuklandı
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Esrarı bilgisayar kasasına saklayan şahıslar tutuklandı

Trabzon'da polis ekiplerince bir evde bilgisayar kasaları içinde yaklaşık 4,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan

Trabzon'da polis ekiplerince bir evde bilgisayar kasaları içinde yaklaşık 4,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan

2 kişi tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda 34 plakalı araç Yomra-Trabzon arasında durdurularak kontrol edildi. Araçta bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine şahıs A.K.G. (34) ile birlikte savcılık talimatıyla şahsın kaldığı Pelitli Mahallesi'nde bulunan günü birlik kiralanan bir eve baskın düzenlendi. Şahsın suç ortağı M.Ş.T. (40) söz konusu adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan iki şahıs çıkartıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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