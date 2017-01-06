06.01.2017 22:54 Espark AVM'den açıklama

Espark Alışveriş Merkezi akşam saatlerinde yaşanan panikle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Espark Alışveriş Merkezi akşam saatlerinde yaşanan panikle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Espark AVM'den yapılan yazılı açıklamada, "Alışveriş merkezimizde bulunan bir mağazada kırılan seramiğin çıkardığı ses sebebiyle kısa süreli bir tedirginlik yaşanmıştır. Bu hususta, Espark AVM hakkında bulunulan asılsız iddialara itibar etmemenizi rica ederiz. Espark AVM'de olağan dışı bir sıkıntı yoktur ve AVM'miz günlük akışında devam etmektedir" denildi.

