30.12.2016 17:52 ESOGÜ FETÖ Operasyonunda 31 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye çıkarılan 35 şüphelinin 31'i tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi, 4'ü ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye çıkarılan 35 şüphelinin 31'i tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi, 4'ü ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ESOGÜ'de halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı.



Üniversitedeki odalarında ve evlerinde arama yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 41 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 35 kişi ise, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye getirildi. Adliyede şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 31 şüpheli ise tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

