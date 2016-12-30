30.12.2016 13:20 Esnaftan Başkan Taşdelen'e destek ziyareti

Kızılay İşadamları Derneği üyeleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kızılay İşadamları Derneği üyeleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Kızılay İşadamları Derneği üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Ali Koçyiğit, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelik suikast nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Taşdelen, duyarlılıklarından ötürü dernek başkanına ve yöneticilerine teşekkür etti. Genel sohbet havası içinde geçen görüşmede Taşdelen, Kızılay bölgesinde işletmesi olan dernek yöneticilerini belediyenin hizmetleri hakkında bilgilendirdi. Çankaya Belediyesinin tarihinde ilk kez bu denli kapsamlı yatırımlar yaptığına dikkat çeken Taşdelen, "Ülke gündemimiz maalesef üzücü olaylarla dolu. Tüm bu acılar içinde hizmet üretmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

