29.12.2016 16:26 Esnafın gözü 'Ahilik Sigortası Fonu'nda

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı (SESOB) Hacı Eyüp Güler, 'Ahilik Sigortası Fonu'nun esnaflar için büyük bir adım olduğunu söyledi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı (SESOB) Hacı Eyüp Güler, "Ahilik Sigortası Fonu"nun esnaflar için büyük bir adım olduğunu söyledi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen çalışmalar sonunda Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı taslağı hazırlandı.



Mevcut İşsizlik Sigortası Fonu'na benzer bir sistemin kurulması esasına dayanan taslağa göre, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, noterler, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları da bu düzenlemeden yararlanabilecek.



Esnaf ve sanatkarlar faaliyetini bırakmaları (kayıtlı oldukları tüm işletmelerini terkin yapmaları) ve iflas kararı alarak sigortalılığını sonlandırmaları durumunda işsizlik maaşı almak için başvurabilecek. Bu hallerin dışında kendi isteği ile iş yerinin faaliyetine son veren kişiler işsizlik maaşı için başvuramayacak. Gerekli şartlara uygun olan esnaflara 300 gün süre ile ahilik ödeneği verilecek.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan 38 binlik bir esnaf birliğinin başkanı olan Eyüp Güler, "Bu kanun çıkarsa esnafımız için çok iyi olur. Kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren esnaflar da memurlar gibi devletteki haklarından yararlanmaya başlayacak. Bu da esnaflar için büyük bir adım. Esnaflar bu sigorta kapsamına girmek için küçük bir para ödeyecek. 30 lira gibi bir para olacak bu. Yarın bir gün esnafın başına bir iş geldiğinde o sigortadan yararlanacak. Hastalık, iflas ve benzeri gibi durumlarda esnafımız bu sigortadan faydalanacak. Daha henüz bir karar çıkmadı. Hazırlıklar devam ediyor. Kanun çıktıktan sonra esnafımıza gerekli şekilde uyaracağız. Böyle bir uygulamaya çok gerek vardı. Bu kanun çıktığında esnaflara faydalı olacağını umuyorum" dedi.

