06.02.2017 18:54 Esnafın dikkati dolandırıcıları yakalattı

Denizli'de esnafa giderek 300 TL sahte para bozdurmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Denizli'de esnafa giderek 300 TL sahte para bozdurmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarındaki bir işyerine gelen 2 kişi sahte parayı bozdurmak istedi. Şüpheliler, dükkan sahibine 100'er TL'lik banknotlar halinde toplam 300 TL bozdurmaya çalıştı. Durumdan şüphelenen dükkan sahibi, şahısları oyaladı. Dükkan sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahısların üzerinden kimlik olmadığı belirtilirken, şüphelilerin uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtildi.



