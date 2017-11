15.11.2017 09:47 Esnafı canından bezdiren hırsızlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta evin altında bulunan dükkana ve aracına 1 yıl içerisinde 6 kez giren hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Binlerce lira zararının olduğunu söyleyen esnaf, hırsızların bir an önce yakalanmasını isterken hırsızlık anları çevrede bulunan iş yerlerinin kamerasına yansıdı. İstanbul Esenyurt'ta evin altında bulunan dükkana ve aracına 1 yıl içerisinde 6 kez giren hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Binlerce lira zararının olduğunu söyleyen esnaf, hırsızların bir an önce yakalanmasını isterken hırsızlık anları çevrede bulunan iş yerlerinin kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Bir bakkal dükkanına arabayla gelen 4 hırsız önce çevreyi kontrol etti. Etrafta kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, kapısını kırıp içeriye girdikleri bakkal dükkanından yükte hafif pahada ağır olan eşyaları çaldıktan sonra geldikleri olay yerini terk ediyor. Hırsızların geliş anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 1 yıl içerisine başına 6'ıncı kez hırsızlık olayı geldiğini söyleyen iş yeri sahibi Fırat Saluğ ise yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle binlerce liralık zararı olduğunu ifade ediyor.

İşyeri sahibi Saluğ, daha önce aracına ve dükkanına yönelik hırsızlık olduğunu ifade ederek, "Aynı noktada daha önceden de hırsızlık olayı yaşadım. Toplamda 10 bin TL civarı bir zararım oldu. Aracımdan da özel eşyalarım, bilgisayarım çalındı. Genelde gece saat 03.00 ve 04.00 sıralarında oluyor hırsızlık olayı. 6'ncı kez hırsızlık olayı yaşıyoruz burada. Bizim için her seferinde bir şok oluyor. Bu sefer ki olayda pek fazla bir şey almamışlar, gıda ürünleri bisküvi kek tarzı şeyler almışlar bu sefer. Kasayı açmışlar ama orada bir şey bulamamışlar. Daha öncede yazar kasa falan almışlardı" dedi.



HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Son yaşanan hırsızlık olayında hırsızların iş yerinin önüne geliş anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hırsızların bir araç ile işyeri önüne geldikten sonra dükkana doğru yönelmeleri ve dükkandan hırsızlık yapıp olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda aynı esnafın aracından yaşanan araçtan hırsızlık olayının görüntüleri de yine güvenlik kamerasına yansıya görüntüler arasında.

(Murat Delice/İHA)