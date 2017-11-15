Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Esnafı canından bezdiren hırsızlar kamerada
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Esnafı canından bezdiren hırsızlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta evin altında bulunan dükkana ve aracına 1 yıl içerisinde 6 kez giren hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Binlerce lira zararının olduğunu söyleyen esnaf, hırsızların bir an önce yakalanmasını isterken hırsızlık anları çevrede bulunan iş yerlerinin kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta evin altında bulunan dükkana ve aracına 1 yıl içerisinde 6 kez giren hırsızlar, esnafı canından bezdirdi. Binlerce lira zararının olduğunu söyleyen esnaf, hırsızların bir an önce yakalanmasını isterken hırsızlık anları çevrede bulunan iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Hırsızlık olayı, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Bir bakkal dükkanına arabayla gelen 4 hırsız önce çevreyi kontrol etti. Etrafta kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, kapısını kırıp içeriye girdikleri bakkal dükkanından yükte hafif pahada ağır olan eşyaları çaldıktan sonra geldikleri olay yerini terk ediyor. Hırsızların geliş anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 1 yıl içerisine başına 6'ıncı kez hırsızlık olayı geldiğini söyleyen iş yeri sahibi Fırat Saluğ ise yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle binlerce liralık zararı olduğunu ifade ediyor.
İşyeri sahibi Saluğ, daha önce aracına ve dükkanına yönelik hırsızlık olduğunu ifade ederek, "Aynı noktada daha önceden de hırsızlık olayı yaşadım. Toplamda 10 bin TL civarı bir zararım oldu. Aracımdan da özel eşyalarım, bilgisayarım çalındı. Genelde gece saat 03.00 ve 04.00 sıralarında oluyor hırsızlık olayı. 6'ncı kez hırsızlık olayı yaşıyoruz burada. Bizim için her seferinde bir şok oluyor. Bu sefer ki olayda pek fazla bir şey almamışlar, gıda ürünleri bisküvi kek tarzı şeyler almışlar bu sefer. Kasayı açmışlar ama orada bir şey bulamamışlar. Daha öncede yazar kasa falan almışlardı" dedi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Son yaşanan hırsızlık olayında hırsızların iş yerinin önüne geliş anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hırsızların bir araç ile işyeri önüne geldikten sonra dükkana doğru yönelmeleri ve dükkandan hırsızlık yapıp olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
Geçtiğimiz aylarda aynı esnafın aracından yaşanan araçtan hırsızlık olayının görüntüleri de yine güvenlik kamerasına yansıya görüntüler arasında.
(Murat Delice/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Midibüs otomobile böyle çarptı
Önce adamı sonra kahvehaneyi taradılar
Esnafı canından bezdiren hırsızlar kamerada
Taksim Meydanı'nda dilenci operasyonu
O yasak kaldırıldı
Kadınların fendi erkek soyguncuyu yendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal
İBB Başkanı açıkladı! Dev proje iptal
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi
Barzani'den geri adım: Referandumu...
Barzani'den geri adım: Referandumu...
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum!
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Erdoğan ve Kuveyt Emiri önünde 3 anlaşma imzalandı
Kılıçdaroğlu: SGK'yı Erdoğan batırdı
Kılıçdaroğlu: SGK'yı Erdoğan batırdı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Midibüs otomobile böyle çarptı
Midibüs otomobile böyle çarptı
Önce adamı sonra kahvehaneyi taradılar
Önce adamı sonra kahvehaneyi taradılar
Esnafı canından bezdiren hırsızlar kamerada
Esnafı canından bezdiren hırsızlar kamerada
Taksim Meydanı'nda dilenci operasyonu
Taksim Meydanı'nda dilenci operasyonu
O yasak kaldırıldı
O yasak kaldırıldı
Kadınların fendi erkek soyguncuyu yendi
Kadınların fendi erkek soyguncuyu yendi
Vatandaş kapkaççıyı böyle kovaladı
Vatandaş kapkaççıyı böyle kovaladı
Ordu, darbe iddialarını yalanladı
Ordu, darbe iddialarını yalanladı
'Dürüst' dolandırıcı: Bende vicdan ne gezer
'Dürüst' dolandırıcı: Bende vicdan ne gezer
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Batan yattaki 4 kişi son anda kurtarıldı
Batan yattaki 4 kişi son anda kurtarıldı
45 öğrenci hastaneye kaldırıldı
45 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English