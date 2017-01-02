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Esnafa Ahilik Fonu geliyor
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Esnafa Ahilik Fonu geliyor

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir'de 2016 yılında 2 bin 6 iş yerinin kapandığını belirterek, esnafın da işçiler gibi güvence istediğini ve Ahilik Fonu ile bunun gerçekleşeceğini söyledi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir'de 2016 yılında 2 bin 6 iş yerinin kapandığını belirterek, esnafın da işçiler gibi güvence istediğini ve Ahilik Fonu ile bunun gerçekleşeceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen çalışmalar sonunda Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı taslağı hazırlandı.

Ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın gelir kayıplarını telafi etmek üzere Ahilik Fonu kurulacak. 2017 yılında devreye girmesi planlanan düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, esnafın zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Erdem, son günlerde esnafın gelirinin azaldığını belirterek, işlerin eskisi gibi olmadığını ve gelir olmayınca da ödemelerin zorlaştığını dile getirdi.

Esnafın sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, "2016 yılı içerisinde Balıkesir'de 2 bin 6 iş yeri kapandı. Bu yüzden esnaf da güvence istiyor ve yanlarında çalışan işçiler gibi, kendileri için 'Esnaf İşsizlik Fonu' kurulmasını istiyordu" dedi.

Kurulacak olan Ahilik Fonu hakkında bilgi veren Erdem, "Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulda gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, noterler, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarda bu düzenlemeden yararlanacaklar. Esnaf ve sanatkarlar, faaliyetlerini bırakmaları ve iflas kararı alarak sigortalılığını sonlandırmaları durumunda işsizlik maaşı için başvuracaklar. Bu hallerin dışında, kendi isteği ile iş yerinin faaliyetine son verenler işsizlik maaşı için başvuramayacak" dedi.

Son 3 yılda en az 600 gün prim ödeyenler yararlanabilecek

Fondan son 3 yılda en az 600 gün Ahilik Sigortası primi ödeyenlerin yararlanabileceğini söyleyen Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, "Prim borcu olanlar ise en az 600 gün prim ödemiş olması şartı ile, 90 güne kadar prim borçları merkezi bütçeden karşılanarak Ahilik ödeneği alabilecek. Ahilik ödeneği asgari ücretin yüzde 40'dan az, yüzde 80'den fazla olamayacak. Ahilik ödeneği alanlara ödenek aldığı sürece sağlık hizmeti de verilecek. Hileli iflas ve muavazalı devirlerde ödemeler ve sağlık hizmetlerinin ücretleri faiziyle beraber geri alınacak. İŞKUR bünyesinde faaliyet yürütecek olan fonun pirimleri SGK tarafından toplanacak" dedi.

Ahilik fonundan sadece iflas eden firmaların değil, belirli prim ödeyen ve dükkan kapatan esnafın da yararlanması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Dükkanlarını kapatan ve primini ödeyip belirli günü tamamlayanlara bir kıstas konulup bu kardeşlerimizin de bu fondan yararlanmaları gerektiğine inanıyoruz. Ahilik fonu çıkar çıkmaz birliğimize bağlı 85 odamıza mesaj yoluyla bilgisini vereceğiz" dedi.

Esnaflar ise kurulacak olan Ahilik Fonu nedeniyle Devletin artık esnafa daha da önem verdiğini belirterek, "Allah razı olsun Devletimizden. Devletimiz her konuda duyarlı olmaya başladı. Bilhassa esnafa karşı duyarlı olmaya başladı. Ahilik Fonu da Devletin esnafın yanında olduğunu ispat ettiği bir hareket" yorumunu yaptılar.
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