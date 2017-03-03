Eskrimde tarihi madalya

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 94 yıllık tarihinde ilk kez bir sporcu Avrupa Şampiyonluğu kazandı. İbrahim Ahmed Acar, bir asra yaklaşan Türk eskrim tarihinin en önemli zaferlerinden birine imza attı.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun 94 yıllık tarihinde ilk kez bir sporcu Avrupa Şampiyonluğu kazandı. İbrahim Ahmed Acar, bir asra yaklaşan Türk eskrim tarihinin en önemli zaferlerinden birine imza attı.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar Eskrim Avrupa Şampiyonasında kılıç kategorisinde yarışan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında eskrimde dünyanın önde gelen ülkelerinden Rusya ve Ukraynalı sporcuları yenerek ülkemize tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı.



TARİHE GEÇTİ

Çeyrek final müsabakasında Ukraynalı sporcu Bohdan Bohovin'i 15-13 yenerek yarı finale adını yazdıran milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, yarı finalde de Rus rakibi Prokhar Svıtıch 15-13 yenerek finale yükseldi. Finalde Ukraynalı Ivan Pysarenko ile karşılaşan Acar, çekişmeli geçen final müsabakasında teknik molaya 8-6 yenik durumda girdi. Ancak mola sonrasında rakibine ezici bir üstünlük sağlayan Acar, rakibini 15-11 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. İbrahim Ahmed Acar, elde ettiği bu başarıyla 94 yıllık Türk eskrim tarihinde Olimpiyat Oyunları ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda ilk altın madalyayı kazanan sporcu olarak tarihe geçti.



ATALI: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, müsabaka sonrasında milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı arayarak kazandığı büyük başarıdan dolayı tebrik etti. Atalı, "Bu tarihi başarı, eskrimde son yıllardaki sistematik ve özverili çalışmanın ürünüdür. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar ise kazandığı madalyanın ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu bildiğini belirterek, "Milli takım olarak bu daha başlangıç. Ben ve diğer arkadaşlarım bundan sonra da ülkemize önemli zaferler kazandıracaktır" diye konuştu.



ESKRİMDE SON 5 YILDAKİ ÜÇÜNCÜ İLK

1923 yılında kurulan Türkiye Eskrim Federasyonu, milli müsabakalarda son 5 yıla birçok ilki sığdırdı. 2012'de Ilgın Sarban'ın tarihimizde ilk kez Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmasının ardından, 2016 yılında da İrem Karamete tarihimizde ilk kez eleminasyon sisteminde Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı eden eskrimci unvanını elde etmişti. İbrahim Ahmed Acar'ın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu, Türk eskriminde son 5 yılda elde edilen bu tarihi başarıları da taçlandırmış oldu.

