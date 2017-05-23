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Eskort siteleri para basmış!
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Eskort siteleri para basmış!

Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan ve eskort çetesinin çökertildiği operasyonda örgütün, 6 eskort sitesinde yaklaşık 750 kadının ilanını yayınladığı, ayda en az 800 bin lira para kazandığı ortaya çıktı.

Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan ve eskort çetesinin çökertildiği operasyonda örgütün, 6 eskort sitesinde yaklaşık 750 kadının ilanını yayınladığı, ayda en az 800 bin lira para kazandığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir ihbar sonucu harekete geçmiş, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerinin olduğunu belirleyerek Adana ve Samsun merkezli 17 ilde operasyon yapmıştı.
Adana merkezli operasyonda, eskort sitelerinin ortaokul mezunu Özkan A. tarafından kurulduğu, kardeşi Özgür A. ile birlikte örgütü yönettiği, örgütün içinde Özkan A.'nın eşi Kader A., Özgür A.'nın eşi Tuba A.'nın yanı sıra örgüt liderinin baldızı, üvey annesi, kayınvalidesi ve kayınbabasının olduğu öğrenilmişti. Tutuklanan çete lideri Özkan A. ile çete lideri yardımcısı kardeşi Özgür A.'nın anlattıkları ise polisleri bile şok etti.
Özkan A., 6 eskort sitesi kurduğunu, kardeşi ile birlikte bu siteleri yönettiğini, fuhuş yapmak amaçlı kadınların sitedeki telefonlardan kendisine ya da kardeşine ulaştığını söylediği öğrenildi. İki kardeşin fuhuş yapmak için arayan kadınlara haftalık ve aylık fiyatlar verdiği, bu fiyatların da sitenin ilk sayfası, birinci sayfasında üst ve alt sırada olmasına göre değiştiğini öğrenildi. Bir kadın arayıp ilan vermek istediğinde normal bir ilan ise haftalığı 250 lira, aylığın ise 800 lira olduğu, eğer kadın birinci sayfada üst sırada ilan vermek isterse haftalığı 400, aylığı ise bin 100 lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca iki kardeşin 'gold üyeliği' yaptığı bu kadınları sitede daha ön plana çıkardığı, bu nedenle haftalık 800 aylık ise 2 bin lira para aldığı belirlendi. Polis iki kardeşi yaklaşık 750 kadının arayarak ilan verdiğini, bu yolla da kardeşlerin ayda en az 800 bin lira para kazandığını belirledi. Polis şimdi iki kardeşin ve yakınlarının hesaplarını inceleme altına aldı. Şahısların kendi hesaplarında yapılacak bir baskın nedeniyle para tutmadıklarını, polise de kazandıkları paraları eğlenerek tükettiklerini söyledikleri öğrenildi.
Bu arada Özkan A. ifadesinde aylık kazancının 100 bin lira, yardımcısı ise aylık kazancının 40 bin lira olduğunu beyan etmişti. Çete liderlerini banka hesaplarını kullandıran akrabaların bile aylık kazancının 10 bin ile 20 bin lira arasında değiştiği öğrenilmişti. Operasyon sonunda adliyeye sevk edilen çete lideri, kardeşiyle birlikte 8 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılmıştı.
(Fatih Keçe / İHA)

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