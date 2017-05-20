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Eskort çetesi üyeleri birbirini dolandırmış
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Eskort çetesi üyeleri birbirini dolandırmış

Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan operasyonda eskort çetesinin liderinin kardeşi ve eşi tarafından dolandırıldığı, yardımcı ve eşinin de birbirini dolandırdığı ortaya çıktı.

Adana ve Samsun merkezli 17 ilde yapılan operasyonda eskort çetesinin liderinin kardeşi ve eşi tarafından dolandırıldığı, yardımcı ve eşinin de birbirini dolandırdığı ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar sonucu, internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, Adana ve Samsun merkezli kurulan eskort sitelerinin, ortaokul mezunu Özkan A. tarafından kurulduğu, kardeşi Özgür A. ile birlikte örgütü yönettiği, örgütün içinde Özkan A.'nın eşi Kader A., Özgür A.'nın eşi Tuba A.'nın yanı sıra örgüt liderinin baldızı, üvey annesi, kayınvalidesi ve kayınbabasının olduğu öğrenilmişti.

"AĞABEYİMİ DOLANDIRDIM, EŞİMİN KULLANDIĞI HESABA PARA YATIRDIM ONU DA DOLANDIRDIM"
Çete lideri Özkan A.'nın kardeşi Özgür A.'nın ifadesinde iş bulamadığı için maddi sıkıntı içine girdiğini ağabeyinin yönlendirmesiyle eskort işine girdiğini belirterek, "Para kazanmaya başladıkça harcamaların arttı. Daha fazla para kazanma hırsı doğdu. Bu nedenle ara ara eskort sitesine ilan veren kadınlarla ağabeyimden habersiz görüşerek ilan aldım. Aldığım paraları da ağabeyimden habersiz eşim Tuba A.'nın kullandığı üvey babası M.H.'nin hesabına aktardım. Eşimden bile habersiz bu paraları çekerek eğlenmeye gittim. Aylık kazancım yaklaşım 40 bin lira oluyordu" dediği öğrenildi.

"EŞİMİN HESABIMA YATIRDIĞI PARALARI CEPTEN ÇALDIM"
Çete liderinin eşi Kader A. da ifadesinde eşine bilerek ve isteyerek hesap numarasını verip kullandırdığını söyleyerek, "Eşim madde kullandığı için bana para vermiyordu. Bu sebeple eşime banka kartını verdim . Böylece eşimden habersiz cep telefonu ile hesaba girip gelen paraları ara ara çektim. Eşimin bundan haberi olmadı. Hesabımı eşime ondan para çalmak için vermiştim. Eşimden habersiz ayda yaklaşık olarak 12 bin lira çekiyordum" dediği belirlendi.

"EŞİM BENİ DOLANDIRDIĞI İÇİN BEN DE ONU DOLANDIRDIM"
Çete lideri yardımcısı Özgür A.'nın eşi Tuba A.'nın ise ifadesinde, babası M.H.'ye ait banka hesabın babasından alarak eşi ile birlikte kullandığını, hesaba yatırılan eskort ilanı paralarını eşinden habersiz internet bankacılığını kullanarak kendisinin hesabına aktardığını, bir süre sonra eşinin bu durumu fark etmesi sonucu ayrılma aşamasına geldiklerini ancak daha sonra aralarının tekrar düzeldiğini belirterek, "Eşim benden habersiz hesaptan para çekip beni dolandırdığı için bende ondan habersiz hesaptan para çektim. Bu yolla aylık kazancım 10 bin lirayı buluyordu" dediği öğrenildi.
Polisin yaptığı eskort operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edilmiş 8 kişi tutuklanmış, 4 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
(Fatih Keçe/İHA)

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