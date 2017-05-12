Eskişehirspor taraftarlarından pilot takıma ziyaret

Eskişehirspor'un İstanbul'da bulunan 'Boğazın Kırmızı Şimşekleri' adlı taraftar kulübü, Eskişehirspor'la pilot takım anlaşması yapan Avcılar Yeşilkent Spor Kulübüne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Eskişehirspor'un İstanbul'da bulunan 'Boğazın Kırmızı Şimşekleri' adlı taraftar kulübü, Eskişehirspor'la pilot takım anlaşması yapan Avcılar Yeşilkent Spor Kulübüne teşekkür ziyaretinde bulundu.

TFF 1.Lig'in başarılı takımlarından Eskişehirspor ile geçtiğimiz ay pilot takım anlaşması yapan İstanbul Avcılar Yeşilkent Spor Kulübü, gelecek vaat eden sporcuları ilk olarak siyah-kırmızılılara vermeyi planlıyor. Her iki takım arasında yapılan protokolü kutlamak amacıyla Yeşilkent Spor'a, BKŞ (Boğazın Kırmızı Şimşekleri) adlı taraftar kulübü tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi.

Taraftar temsilcisi İsmail Güler ve ekibi, Avcılar Yeşilkent Spor Kulübü Başkanı Aytekin Yayla'yı ziyaret ederek kendisine Eskişehirspor atkısı hediye etti.

