Eskişehirspor taraftarının Süper Lig heyecanı

Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde Göztepe ile karşılaşan Eskişehirspor'da, taraftarlar kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı takip ediyor.

Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde Göztepe ile karşılaşan Eskişehirspor'da, taraftarlar kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı takip ediyor.

TFF 1. Lig'de her maça şampiyonluk parolası ile çıkan Eskişehirspor, sezonu 3. tamamlamıştı. Play-off yarı finalinde Karadeniz ekibi Giresunspor'u geçmeyi başaran Eskişehirspor, son virajda İzmir ekibini saf dışı bırakmak için Antalya'da zorlu 90 dakikaya çıktı. Maça gitmek için bilet bulamayan Eskişehirspor taraftarları ise, eski Atatürk Stadyumu ve meydanlara kurulan dev ekranlarda canlı olarak karşılaşmayı takip ediyor. Binlerce taraftarın formalarını giyerek birlikte izledikleri final maçında, renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Siyah-kırmızı taraftarlar karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp Süper Lig'e adım atacaklarından umutlu olarak mücadeleyi takip ediyor.

(Muhammed Emin Beytul - Murathan Yıldırım / İHA)