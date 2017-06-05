Eskişehirspor taraftarı yıkıldı

Süper Lig'e yeniden dönme hedefiyle play-off maçında Göztepe ile karşılaşan Eskişehirspor, penaltılar sonucu hüznü yaşadı.

Süper Lig'e yeniden dönme hedefiyle play-off maçında Göztepe ile karşılaşan Eskişehirspor, penaltılar sonucu hüznü yaşadı.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de her maça şampiyonluk parolası ile çıktı. Devreyi lider kapatan Eskişehirspor, sezon sonunda ise 3. olarak ligi tamamladı. Play-off yarı final maçları sonucu Giresunspor'u eleyen Kırmızı Şimşekler, finalde İzmir temsilcisinin rakibi oldu. Uzatmalarda yediği gol ile rakibinin umutlarını yeşerten Es-Es, 3 penaltıyı kaçırarak Süper Lig hedefini sonraki sezona bıraktı. Antalya'da oynanan maçı, Eskişehir'de de binlerce taraftar takip etti. Sevinç ve üzüntünün bir arada yaşandığı karşılaşma sonucu, Eskişehirspor tarafları hüzünlendi. Dev ekranlarda maçı takip eden taraftarlar, maç sonrası evlerine üzülerek dönmek zorunda kaldı.

(Muhammed Emin Beytul - Murathan Yıldırım / İHA)