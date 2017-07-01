Eskişehirspor kongresinde kalp krizi şoku

Eskişehirspor'un bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi, Genel Kurul Üyesi Metin Gürbüz Gökmen kalp krizi geçirdi.

Eskişehirspor'un bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi, Genel Kurul Üyesi Metin Gürbüz Gökmen kalp krizi geçirdi.

Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul öncesi, Kongre Üyesi Metin Gürbüz Gökmen aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Hemen 112 Acil Sağlık servise haber verildi. Bu esnada toplantı öncesi üyeler yerlerini almaya hazırlanırken, görevliler salona girerek, sağlık çalışanı çağrısında bulundu. Kongre üyelerinden bir kişi hemen kalp krizi geçiren Gökmen'in yanına gitti. Nabzı duran Gökmen'e ilk müdahale yapılarak, dakikalarca kalp masajı yapıldı. Daha sonra nabzı geri gelen Gökmen'e olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından Kongre Üyesi Gökmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Mustafa Kaplan - Mustafa Köken/İHA)