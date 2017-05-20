Eskişehirspor farklı yenilse de...

TFF 1. Lig'de normal sezonun son maçında Eskişehirspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 3-0 mağlup etti. Altınordu ligi 53 puanla 7. sırada tamamlarken, Eskişehirspor ise ligi 53 puanla 3. sırada tamamlayarak Play-off yarışında Giresunspor'la mücadele edecek.

TFF 1. Lig'de normal sezonun son maçında Eskişehirspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 3-0 mağlup etti. Altınordu ligi 53 puanla 7. sırada tamamlarken, Eskişehirspor ise ligi 53 puanla 3. sırada tamamlayarak Play-off yarışında Giresunspor'la mücadele edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun hatalı geri pasında araya giren Murat Açar sağdan ortaladı, Ofeodu'dan önce hamle yapan kaleci Erce Kardeşler topu kontrol etti.

7. dakikada Barış Alıcı sağdan ceza sahasına gönderdi, Fatih Aktay'ın kafa vuruşunda savunmadan dönen topu Okan derici tamamladı, ancak kaleci gole izin vermedi.

24. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, kale sahasına kadar yaklaşıp vurdu, Kayacan Erdoğan direk dibinden meşin yuvarlağı çıkardı.

44. dakikada sağdan Kerim Alıcı'nın ceza sahasına gönderdiği topu penaltı noktasında iyi kontrol eden Fatih Aktay dönerek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.

49. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yayın üzerinden vurduğu şut kaleciden döndü, Barış Alıcı tamamladı. 1-0

56. dakikada Axel Meye'nin kale çizgisine paralel gönderdiği topa Murat Uçar çaprazdan vurdu, Yusuf Abdioğlu tam çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere attı.

58. dakikada Yusuf Acer soldan sıfıra inip kale sahasına çevirdi, Erdoğan Yeşilyurt gelişine vurdu. 2-0

69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası çizgisinden içeriye çıkardığı topu Fatih Aktay şık bir vuruşla filelere gönderdi. 3-0



---KÜNYE---

Stat: Bornova

Hakemler: Barış Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, Samet Çavuş xx

Altınordu: Erce xxx (Ali Emre dk. 89 ?), Yusuf Acer xx, Sinan xx, Kerim xx, Yusuf Abdioğlu xx, Serkan xx, Erdoğan xx, Arif xx, Barış xx, Okan xxx (Alican dk. 76 x), Fatih xx (Hasan dk. 83 ?)

Yedekler: Uğur Aslan, Seydi, Ali Mert, Oğulcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Kayacan x, Bedirhan x, Kaan xx, Dorukhan xx, Bilal Aziz xx (Alperen dk. 90 ?), Aykut xx, Furgan xx (Fıratcan dk. 84 ?), Ramazan xx, Murat x, Meye x (İbrahim Halil dk. 75 xx), Ofoedu xx

Yedekler: Ekre, Abdulgani, Mevlüt, Buğra

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Barış (dk. 49), Erdoğan (dk. 58), Fatih (dk. 68) (Altınordu)

Sarı kartlar: Barış, Okan (Altınordu), Murat, Ofeodu, Ramazan (Eskişehirspor)

(Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten / İHA)