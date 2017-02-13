13.02.2017 18:16 Eskişehirspor'da Alpay Özalan dönemi bitti

Eskişehirspor yönetimi Teknik Direktörümüz Alpay Özalan ile yollarını resmen ayırdı. Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, Özalan ile sözleşmenin karşılıklı görüşülerek feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, 'Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz Sayın Alpay Özalan'ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Özalan'a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz' denildi. Eskişehirspor yönetimi Teknik Direktörümüz Alpay Özalan ile yollarını resmen ayırdı. Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, Özalan ile sözleşmenin karşılıklı görüşülerek feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz Sayın Alpay Özalan'ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Özalan'a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

(Mustafa Yıldırım /İHA)

