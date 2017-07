Eskişehirspor başkanını arıyor

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, 6 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda aday olmayacağını açıklayarak, 'Yeni yönetime maddi ve manevi destek sağlayacağım' dedi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, 6 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda aday olmayacağını açıklayarak, "Yeni yönetime maddi ve manevi destek sağlayacağım" dedi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında konuşan Başkan Halil Ünal, taraftar ve Eskişehirspor camiasından helallik isteyerek, görevi bıraktı. Son basın toplantısını düzenlediğini belirten Ünal, "Son yaptığımız genel kurulda tarihi çağrıya karşılık bulmadı. Gönül arzu ederdi, tarihi başarılarla dolu bir kulübün yaşadığı sıkıntılı bu süreci, şehrin ileri gelenleri ile birlikte ayağa kaldırsaydık. Eskişehirspor Yönetim Kurulu olarak, kongremizin 6 Temmuz 2017 tarihinde yapılmasına karar verdik. Bu süreçte şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımız göreve aday değildir" dedi.



"ÇAĞRILARIM KARŞILIK BULSAYDIK HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ"

Çağrıların karşılık bulmadığı için üzgün olduğunu dile getiren Halil Ünal, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eskişehirspor gibi mazisi olan bir takıma bu durum hiç yakışmadı. Bir seçim kararı almışız, bu yeni bir başkanın olması demekti. Para kıymetli, ama zaman daralıyor. Perşembe günü inşallah bu takıma yakışan bir yönetim oluşur. Başta Erkan Zengin olmak üzere iskelet bir kadromuz var. Perşembe günü yapılacak genel kurul sonrasında takım toplanacak. Seçilecek yeni yönetim yeni hocasını bularak, oyunlarını alıp sezona hazırlanacaktır. Biz yeni gelecek arkadaşlara her türlü desteği vermeye razıyız. Biz her sıkıntıyı yaşadık. Talihsizliklere rağmen final oynandı. Bu beni ve camiayı üzdü. Biz büyük bir camiayız. Altın yere düşmekle hiçbir zaman pul olmaz. Bu takıma iyi hocalar, oyuncular gelecektir. Bulunduğu 2017-2018 sezonunda bu ligin korkulan takımı olacaktır. Fakat yeniden yapılanma sürecinde çağrılarım karşılık bulsaydık her şey farklı olabilirdi. Yeni yönetime dışarıdan destek vereceğiz. Kesinlikle yeni yönetimde yer almayacağız. Bu kararım kesindir. Mevcut kadronun üzerine kimse transfer yapmaz ise bile ilk 6 içinde yer alır. Bizimle sözleşmesi 1 yıl olan futbolcuların bitmesi transfer yasağı kapsamına girmiyor. Sözleşmelerini uzatabiliriz. Bu sözleşmeleri biten oyuncular haber bekliyor. Gelecek yönetici arkadaşlarımız umarım çabuk davranırlar."



"MADDİ MANEVİ YANINDA OLACAĞIM"

TFF 1'inci Lig'inde Kulüpler Birliğini kurduklarını hatırlatan Ünal, "Bunu başardık. Bu lige çok ciddi katkıda bulduk. Başkanlar bize güvenip oy verip seçtiler. Hiç biri ile kırgınlık yaşamadık. Onlara da teşekkür ediyorum. 3 Takım Süper Lig'e çıkmıştır. Onlara da başarılar dilerim. Küme düşen takımlara da başarılar dilerim. Yeni yapılacak genel kurulda salonda olmayacağım. Eskişehirspor'u kim ayağa kaldırmak isterse maddi manevi yanında olacağım. Yaşadığımız zor süreçte, kimse sahaya çıkamaz dedikleri süreçte emeği geçen basın mensuplarına, taraftar dernek başkanlarına, yönetim kurulu üyelerimize ve personelimize teşekkürü borç bilirim. Hakikaten zor günler yaşadık. Veda konuşmaları zordur. Taraftar ve camia hakkını helal etsin" şeklinde konuştu.

