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Eskişehirspor'a bir şok da kurucu başkandan
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Eskişehirspor'a bir şok da kurucu başkandan

Maddi olarak zor günler geçiren Eskişehirspor'a bir şok da kurucu başkan Aydın Begiter'den geldi.

Maddi olarak zor günler geçiren Eskişehirspor'a bir şok da kurucu başkan Aydın Begiter'den geldi.
Hemen hemen her gün kapısına gelen hacizlerle uğraşan Anadolu Efsanesi, Eskişehirspor'un kurucuları arasında yer alan Aydın Begiter'in isteği üzerine adeta şok yaşadı. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'un Divan Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Begiter, iddialara göre bu süre içerisinde karşıladığı deplasman giderlerini kulüpten istedi. Begiter'in karşılıksız olarak verdiği parayı istemesi üzerine kulübün resmi sitesinden yönetim bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hepimizin bildiği gibi zorlu bir süreçten geçen kulübümüz bu hafta deplasmanda, Balıkesir Boltok ile karşılaşacaktır. Önceki haftalarda takımımızın deplasman masraflarını karşılık beklemeden üslenen tüm kişi ve kurumlara Eskişehirspor yönetimi olarak yürekten teşekkür ederiz. Göreve gelmeden hemen önceki dönemin Divan başkanı Aydın Begiter kulübümüzün yiyecek, forma, eşofman ve benzeri gibi giderlerini karşılık beklemeden üstlendiğini açıklayarak büyüklük örneği göstermiş ve tüm şehre örnek olmuştur. Fakat yönetim olarak göreve geldiğimiz ilk gün kongre salonunda Eskişehirspor için harcadığı bu parayı yönetimizden talep ederek bütün yönetimimizi hayrete düşürmüştür. Bugün kulübümüze haber gönderen Sayın Aydın Begiter yaklaşık 18 bin lira olan deplasman ücretini karşılamak istediğini kulübümüze bildirmiştir. Biz yönetimde kaldığımız sürece, kulübün deplasman ve acil masraflarını karşılayacak gücümüz bulunmaktadır. Eskişehirsporumuzun şuan ki asıl problemi, takımı deplasmana götürecek maddi kaynağı bulmak değil, tüm kamuoyunun önünde karşılık beklenmeden yapılan yardımların daha sonra arka plandan geri istenerek şehrimizin en önemli değeri olan Eskişehirspor üzerinden reklam yapılmaya çalışılarak kulübümüzün zor duruma düşmesidir. Aydın Begiter'e teşekkür eder, deplasman masrafını yönetimimizin karşılayacağını kamuoyuna bildiririz."
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