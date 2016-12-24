Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Eskişehirli ülkücüler istişari yemeğinde buluştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Eskişehirli ülkücüler istişari yemeğinde buluştu

Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen istişari yemeğinde bir araya gelen ülkücüler, 'Mülk Projesi'ne destek oldu.

Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen istişari yemeğinde bir araya gelen ülkücüler, 'Mülk Projesi'ne destek oldu.

Yemeğe, Eskişehir Şoförler Odası Başkanı Suat Er, Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çiçek, Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Eyüp Yılmaz, Eskişehir Kızılay Şubesi Genel Sekreteri ve onursal üyesi Murat Sanlar, Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Kadir Bıyık, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Deniz Durak ile sendika başkanları ve davetliler katıldı.

Gazeteci-Yazar Hüseyin Güven'in sunumunu yaptığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, projenin sunumları gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya etkinlikte yaptığı konuşmada, "Eskişehir'de şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz ve acılarını paylaşıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Yeni ocak binamıza taşındığımızda, her türlü etkinliklerimizi yeni binamızda yapacağız. Devletimizin, polisimizin, askerimizin yanındayız. Ülkü Ocağı; Allah diyen, Peygamber diyen herkesin ocağıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Programın ardından katılımcılar eksiklerin tamamlanması için maddi ve manevi desteklerde bulunulurken hatıra fotoğrafı da çektirildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sivas'ta golsüz beraberlik
Batman'da binleri 'teröre lanet' yağdırdı
'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
2. Amatör'de fikstür heyecanı
MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi
TFF 1. Lig
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Çevik kuvveti taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 11 polis yaralı!
Çevik kuvveti taşıyan araç TIR'la çarpıştı: 11 polis yaralı!
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Tesettür elbise fırsatlarını kaçırmayın
Tesettür elbise fırsatlarını kaçırmayın
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sivas'ta golsüz beraberlik
Sivas'ta golsüz beraberlik
Batman'da binleri 'teröre lanet' yağdırdı
Batman'da binleri 'teröre lanet' yağdırdı
'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
2. Amatör'de fikstür heyecanı
2. Amatör'de fikstür heyecanı
MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi
MHP İskenderun'da Başkan Bozkurt güven tazeledi
TFF 1. Lig
TFF 1. Lig
Hamsi Festivali'nde tartışılan heykeli konuştu
Hamsi Festivali'nde tartışılan heykeli konuştu
'El Bab'tan elimiz boş dönersek...'
'El Bab'tan elimiz boş dönersek...'
Ahmet Çubukçu: 'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
Ahmet Çubukçu: 'Hakemin adaletli maç yönetmesini bekliyoruz'
Ereğli'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Ereğli'de sokak hayvanlarına yem bırakıldı
Palandöken'de yılbaşı öncesi yoğunluk
Palandöken'de yılbaşı öncesi yoğunluk
Bahçeli: 'El Bab'tan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız'
Bahçeli: 'El Bab'tan elimiz boş dönersek, Diyarbakır'ı riske atarız, Ankara'yı tehlikeye sokarız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English