07.01.2017 12:57 Eskişehir yeni güne beyaz örtü ile uyandı

Eskişehir'de gece boyunca süren kar yağışı, kenti tekrardan beyaza bürüdü. Eskişehir'de gece boyunca süren kar yağışı, kenti tekrardan beyaza bürüdü.



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, Eskişehir'de dün gece geç saatlerde etkisini gösterdi. Yaklaşık 1 hafta önce yağan karın ardından özellikle kaldırımlar buz tutarken, dün gece sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrasında ise cadde ve sokaklar tekrar beyaz örtü ile kaplandı. Bazı vatandaşlar yeni yağan karın keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkarırken, bazıları da beyaz örtünün fotoğrafları çekerek, bu anların tadını çıkardı. Kent esnafı, beyaza bürünen dükkanlarının önünü temizlerken bazı duyarlı vatandaşlar da soğuk havaların artması ve karın yağışıyla sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.



Öte yandan, soğuk havaların kentte bir süre daha etkisini devam ettireceği bildirilirken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

