01.01.2017 15:27 Eskişehir Valisi Çelik'in teröre lanet mesajı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle bir mesaj yayımladı. Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle bir mesaj yayımladı.



Vali Çelik, bu kanlı ve hain saldırıyla terörün bir kez daha çirkin yüzünü gösterdiğini ifade etti. Çelik, mesajının devamında "2017 yılına girdiğimiz ilk saatlerde, İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan bir gece kulübüne uzun namlulu silahlarla terörist saldırı düzenlenmiştir. Çevreye rastgele ateş açan saldırgan 39 kişinin hayatını kaybetmesine, 65 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Bu kanlı ve hain saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi yok etmeyi amaçlayan bu hain saldırılar karşısında büyük Türk Milleti, her zamankinden daha güçlü bir şekilde duracaktır. Vatandaşlarımızın temel hakkı olan yaşama arzusunu elinden almaya çalışan bu tür terörist eylemleri şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Ülkemizin istikrarını hedef alan, birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik yapılan bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, hastanelerde tedavi gören yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" diye konuştu.

