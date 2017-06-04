Eskişehir-Göztepe maçı öncesi 1 taraftar yaralı

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Eskişehirspor-Göztepe maçı öncesi, eğlenen Göztepe taraftarlarından bir kişi, ayağına cam kırığının isabet etmesi sonucu yaralandı.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Eskişehirspor-Göztepe maçı öncesi, eğlenen Göztepe taraftarlarından bir kişi, ayağına cam kırığının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde, Eskişehirspor ile Göztepe saat 21.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Maça saatler kala stada akın eden her iki takımın da taraftarları, cadde ve sokaklarda tezahüratlarla takımlarını desteklemeye başladı. Göztepeli taraftar gurubu saat 19.00 sıralarında Antalyaspor kavşağında eğlendiği sırada ise bir kişi tarafından yere atılan bira şişesinin patlaması sonucu etrafa saçılan cam kırıkları bir taraftarın bacağını kesti.

Yaralanan Göztepeli taraftar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)