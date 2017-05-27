Eskişehir'de yürek sızlatan görüntü

Eskişehir'de trafikte seyreden duyarsız sürücünün bir atı kullandığı otomobilin arkasına bağlayarak adeta sürüklemesini gösteren ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf takipçiler tarafından çok sayıda eleştiri aldı.

Eskişehir'de trafikte seyreden duyarsız sürücünün bir atı kullandığı otomobilin arkasına bağlayarak adeta sürüklemesini gösteren ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf takipçiler tarafından çok sayıda eleştiri aldı.

Fotoğrafta, 71 Evler Tarih bulvarı üzerindeki trafikte seyir halinde olan bir otomobilin kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Aslında gayet doğal olan bu durumu, otomobilin arkasında bulunan at bozuyor. 26 DF 424 plakalı otomobile bağlanan at, trafikteki tehlikelere rağmen bu şekilde yoluna devam ediyor. Olayı fotoğraflayan vatandaş yaşananları sosyal medyada paylaşması üzerine takipçiler tarafından çok sayıda duruma tepki yorumları yapılırken, atın akıbeti ile ilgili herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

