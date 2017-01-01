01.01.2017 01:58 Eskişehir'de yeni yılın ilk trafik uygulaması

Eskişehir'de 2017 yılının ilk dakikalarında yapılan trafik uygulamasına takılan bazı sürücülere ceza kesilirken alkolsüz sürücülere ise polis ekipleri tarafından yeni yılları kutlandı. Eskişehir'de 2017 yılının ilk dakikalarında yapılan trafik uygulamasına takılan bazı sürücülere ceza kesilirken alkolsüz sürücülere ise polis ekipleri tarafından yeni yılları kutlandı.



Eskişehir'de gece geç saatlerde yılbaşı kutlamalardan dönen vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarında yapılan trafik uygulamalarına takıldı. Şair Fuzuli Caddesi üzerinde yapılan yeni yılın ilk trafik uygulamasından geçen araç sürücülerine, ehliyet ve ruhsatı kontrol edildikten sonra ekipler tarafından alkol testi yapıldı. Trafik polisi ekipleri, alkolmetreden çıkan sonuca göre alkolsüz oldukları anlaşılan sürücülere teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Alkollü olarak yola çıkan sürücüler ise 876 TL ceza yerken 2017'ye kötü bir başlangıçla girdiler.



Ekipler, vatandaşların güvenliği için gece boyunca kentin farklı noktalarında trafik kontrollerine devam edeceklerini belirtti.

