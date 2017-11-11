11.11.2017 12:17 Eskişehir'de sis etkili oldu

Eskişehir kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkilerken ilginç görüntüler oluşturdu. Eskişehir kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkilerken ilginç görüntüler oluşturdu.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabaha saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü kent merkezinde sis dolayısıyla sürücüler zorluk yaşadı. Özellikle Eskişehir-Kütahya ve Eskişehir Ankara karayolunda seyreden seyreden araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çektiği, sis farlarıyla yol aldıkları bildirildi. Ayrıca hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de, hafta başından sıcaklığın artacağı öğrenildi.

Öte yandan sabah sis sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, havanın soğuk olmasına rağmen sisin şehirde doyumsuz bir manzara oluşturduğunu söyledi.

(Kadir Arslan/İHA)

