Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, amca oğulları olduğu öğrenilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, amca oğulları olduğu öğrenilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi ile Cevheri Sokak kesişiminde meydana geldi. Ahmet Deniz A. (27) idaresindeki 27 YH 714 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıktı ve takla atarak bir dükkanın bahçesine devrildi. Kaza sonrası yaralanan sürücü ile yolcu olarak bulunan Osman A. (30) ve Ökkeş Ü. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılardan Ahmet Deniz A. ve Ökkeş Ü. 112 Acil Servis ambulanslarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Osman A. da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Deniz A. ve Osman A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ökkeş Ü.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kahraman Polis Seki'nin Babası Acı Haberi Hasta Yatağı'nda Aldı
Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
Araca sıkışan sürücü ölümden döndü
Monterey'den yardım meleği geldi
Milas'ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
Sigara yasağı genişliyor!
Sigara yasağı genişliyor!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
Kurtulmuş'tan Suriye itirafı: Baştan beri büyük yanlış!
Kurtulmuş'tan Suriye itirafı: Baştan beri büyük yanlış!
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kahraman Polis Seki'nin Babası Acı Haberi Hasta Yatağı'nda Aldı
Kahraman Polis Seki'nin Babası Acı Haberi Hasta Yatağı'nda Aldı
Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
Araca sıkışan sürücü ölümden döndü
Araca sıkışan sürücü ölümden döndü
Monterey'den yardım meleği geldi
Monterey'den yardım meleği geldi
Milas'ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği
Milas'ta genç çiftçilere büyükbaş hayvan desteği
Milas Kaymakamı Arslan TEOG birincisini tebrik etti
Milas Kaymakamı Arslan TEOG birincisini tebrik etti
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Mehmet Akif İnan'ı anma programına katıldı
Başbakan Yardımcısı Kaynak, Mehmet Akif İnan'ı anma programına katıldı
Başbakan Binali Yıldırım patlamayı değerlendirdi
Başbakan Binali Yıldırım patlamayı değerlendirdi
THY Euroleague
THY Euroleague
Ardahan'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
Ardahan'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
Aşıcı ve Kaya'ya veda yemeği
Aşıcı ve Kaya'ya veda yemeği

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English