Eskişehir'de kazanan yok

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Murat Ceylan'ın ceza sahası dışından vurduğu şutta top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Muhammet Reis'in serbest vuruşu sonrasında ceza sahası içerisine gönderilen topa kafayla vuran Erdal topu ağlarla buluşturdu. 0-1

22. dakikada Aykut Akgün'ün uzaklardan şutunda kaleci Stackhowiak son anda topu kornere çeldi.

36. dakikada Tarık Çamdal'ın sağ kanattan ortasında Bruno Mezenga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Eskişehirspor hızlı bir atağa çıktı. Erkan Zengin'in ceza sahası çaprazından vuruşunda topu kaleci kornere çıkardı.

49. dakikada Erkan Zengin ceza sahası içerisinde topla buluştu. Defansın müdahalesi sonrasında Erkan yerde kalırken, Hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Erkan topu kaleciye nişanladı. Dönen topu Semih Şentürk ağlarla buluşturdu. 1-1

56. dakikada Muhammet Reis'in serbest vuruşunda doğrudan kaleye giden şutu kaleci Boffin kornere çeldi.

58. dakikada Erdem Uğurlu'nun uzaklardan güzel vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

75. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Bruno Mezenga meşin yuvarlağı şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2

86. dakikada Erkan Zengin ortasında Hakan Çinemre'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



KÜNYE

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx

Eskişehirspor: Ruud Boffin xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Axel Meye x (Kaan Kanak dk. 66 x), Erkan Zengin xx, Bilal Aziz xx, Tarık Çamdal xx, Aykut Akgün x (Uğur İnceman dk. 38 xx), Hakan xx, Hürriyet x, Ramazan x (Semih Şentürk dk. 38 xx), Bruno Mezenga xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Murat Uçar, Ofoedu

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak xx, Uğur Akdemir xx, Murat Ceylan xx, Gökhan Alsan xx, Muhammet Reis xxx, Erdem Uğurlu xxx (Rıza Efendioğlu dk. 76 x), Erdal Güneş xx (Cumali Bişi dk. 83), Ramazan Civelek xx (Erhan Kartal dk. 72 x), Akakpo xx, Özgür Özkaya xx, Ahmet Kesim xx

Yedekler: Necati Yılmaz, Himmet Ertürk, Tevfik Köse, Wadji İbrahima

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Goller: Semih Şentürk (dk. 50), Bruno Mezenga (dk. 75) (Eskişehirspor), Erdal (dk. 17), Erdem Uğurlu (dk. 58) (Gaziantep BŞB)

Sarı Kartlar: Semih Şentürk, Hakan Çinemre, Uğur İnceman, Bilal Aziz, Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Özkür Özkaya, Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB)

(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan/İHA)