30.12.2016 18:28 Eskişehir'de ihracat da ve ithalat da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Kasım 2016 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Kasım 2016 döneminde Eskişehir'de ihracat da ithalat da arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Kasım 2016 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Kasım 2016 döneminde Eskişehir'de ihracat da ithalat da arttı.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Eskişehir'de 2016 yılı Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 5,9 artarak 74 milyon 293 bin dolar, ithalat ise yüzde 16,2 artarak 2016 Kasım ayında 66 milyon 849 bin dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'de ihracat yüzde 9,7, ithalat ise yüzde 6 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülke genelindeki ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti.

