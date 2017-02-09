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Eskişehir'de ihraç edilen akademisyenler eylem yaptı
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Eskişehir'de ihraç edilen akademisyenler eylem yaptı

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenler Eskişehir'de eylem yaptı.

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenler Eskişehir'de eylem yaptı.
Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı öncülüğünde, akademisyenler ve onlara destek veren yaklaşık 80 kişi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde toplandı. Bir süre slogan atan gruba Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de destek verdi. Burada açıklamalarda bulunan CHP'li Çakırözer, üniversitelerin sadece güzel binalardan, yüzlerce-binlerce öğrenciden ibaret bir yer olmadığını söyledi.
Üniversiteleri anlamlı ve önemli kılanın içinde üretilen bilimin, bilginin olduğunu ifade eden Çakırözer, "Ülkeyi daha yeni ufuklara götürecek olan yeni buluşlar ve bilgilerdir. Bu da hür düşünceyle, tartışarak, farklı görüşleri tartıştırarak yapılabilecek bir olgudur. Bugün karşı karşıya kaldığımız olay ilk defa yaşanmıyor. Türkiye'de her darbe döneminin hedefi üniversiteler olmuştur. 12 Mart, 12 Eylül'e bakın. Bugün üzücü olan darbe ile mücadele adı altında 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimiyle mücadele adı altında akademisyenlerin kurumlarından ihraç edilmesidir" dedi.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ"
Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Serkan Demir de, şartlar ne olursa olsun üyelerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Demir, "Bunu ülkemiz, öğrencilerimiz ve geleceğimiz için yapacağız. Nereden ve kimden gelirse gelsin, örgütlü mücadelemizi hedef alan her türlü yasa dışı girişim ve saldırıya rağmen hukuksal ve örgütlü mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimiz bilinmelidir. Tüm halkımızı, öğrenci ve velilerimizi her türlü baskıya rağmen eğitim ve bilim emekçileriyle dayanışmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.
Grup, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
(Burak Tekin - Kadir Çetin/İHA)
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