09.09.2017 11:01 Eskişehir'de fuhuş ve kumar operasyon: 114 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonlarında biri kadın 114 kişi gözaltına alındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından düzenlenen kumar ve fuhuş operasyonlarında biri kadın 114 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak'taki iki esnaf derneğine kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynadıkları belirlenen 110 kişi ile 2 dernek yöneticisi gözaltına alınırken, tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına da el konuldu. Kumar oynayan 110 kişi, uygulanan 227 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı. Dernek yöneticilerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, özel ekip tarafından şehir merkezinde günlük ve saatlik olarak kiralanan evlere de operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhuş yaptıkları ve bunun için yer temin ettikleri belirlenen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.



