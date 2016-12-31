31.12.2016 17:49 Eskişehir'de 'Azerbaycan Hemreylik Günü' kutlandı

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyeleri ve Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlılar, '31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Birlik ve Beraberlik (Hemreylik) Günü'nü kutladı. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyeleri ve Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlılar, '31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Birlik ve Beraberlik (Hemreylik) Günü'nü kutladı.



Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği (EZAZDER) tarafından organize edilen yemekli kutlama programına Eskişehir'de yaşayan Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycan sevdalıları katıldı. Kutlama programda açılış konuşmasını yapan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, "1988 yılında Azerbaycan'da başlayan bağımsızlık mücadelesi, 31 Aralık 1989 tarihine gelindiğinde, Kuzeyli ve Güneyli Azerbaycan Türkleri yeni yıla birlik beraberlik içinde girmek için Nahçıvan bölgesinde dikenli telleri kırarak birbirlerine kavuşmuş ve Büyük Azerbaycan'ın elbet bir gün bir araya geleceğinin mesajını tüm dünyaya haykırmışlardır" dedi.



Aydın, "1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsız olduktan sonra alınan kararla iki kardeşin arasındaki dikenli tellerin koparıldığı o gün, tüm Dünya Azerbaycan Türklerinin Birlik ve Beraberlik (Hemreylik) Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Böyle önemli bir günde siz değerli Azerbaycanlı ve Türkiyeli soydaşlarımızla bir arada olmaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Başkan Yardımcısı Sirac Yaguboğlu ise, "Hemreylik sadece 31 Aralık tarihinde bir araya gelmek değildir, Hemreylik Azerbaycan için gerekirse gözünü kırpmadan her şeyini, gerekirse canını bile feda edebilmektir. Hemreylik tarihine sahip çıkmak ve Azerbaycan'ın geleceği için çalışmaktır" şeklinde konuştu.



Program daha sonra Azerbaycan ve Türkiye şarkılarıyla devam etti. Programa katılanlar gecenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildiler.

