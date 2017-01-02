02.01.2017 20:16 Eskişehir'de apartman yangını

Eskişehir'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Eskişehir'de bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde kimsenin bulunmaması çevredekileri rahatlatırken, itfaiye ekipleri maddi hasar oluşan apartmanda inceleme yaptı.



Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

