Eskişehir'de 7 polise FETÖ gözaltısı

Eskişehir'de, FETÖ operasyonu kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Eskişehir'de, FETÖ operasyonu kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.

Aralarında 4. sınıf 1 emniyet müdürü, 1 komiser, 2 komiser yardımcısı olan toplam 7 polis memuru, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

