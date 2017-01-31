Eskişehir'de 7 polise FETÖ gözaltısı

Eskişehir'de, FETÖ operasyonu kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı.
Eskişehir'de, FETÖ operasyonu kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı. Aralarında 4. sınıf 1 emniyet müdürü, 1 komiser, 2 komiser yardımcısı olan toplam 7 polis memuru, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
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