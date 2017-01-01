01.01.2017 13:41 Eskişehir'de 3 bin 495 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir'de yapılan operasyonda 3 bin 495 paket kaçak sigara ele geçirildi. Eskişehir'de yapılan operasyonda 3 bin 495 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen M.E. ve O.A.'nın içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 bin 495 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Yabancı uyruklu şüpheliler M.E. ve O.A. gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

