Eskişehir'de 15 aracın kaput ve kapıları çizildi

Eskişehir'de park halinde bulunan 15 aracın kaput ve kapıları kimliği belirsiz kişiler tarafından çizilerek zarar verildi.

Eskişehir'de park halinde bulunan 15 aracın kaput ve kapıları kimliği belirsiz kişiler tarafından çizilerek zarar verildi.

Olay, akşam saatlerinde Güllük Mahallesi Hatboyu-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde araçlarını kontrol eden vatandaşlar, yol kenarına park ettikleri otomobillerinin kaput ve kapılarının çizildiğini fark etti. Yandaki araçların da çizildiğini gören vatandaşlar, sosyal medyadaki bir grupta olayı paylaşarak zarar gören otomobillerin sahipleriyle iletişime geçti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, yaşları küçük olduğu görülen 3 şahsın cadde boyunca ellerindeki bir cisimle araçları çizdiği ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda mahalle sakinleri, kimliği belirlenemeyen şahıslardan şikayetçi oldu.



"GÖZÜN GİBİ BAKIYORSUN AMA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ HİÇBİR ÖNLEM YOK"

Olayda arabası zarar gören Tuncer İkikardaşlar, insanların yıllarca para biriktirip araçlarını aldıklarını ifade etti. Aracına gözü gibi baktığını ama hiçbir önlem olmadığını aktaran İkikardaşlar, "Bizim apartmanın önünde bildiğimiz yaklaşık 12-13 araç zarar görmüş. Başlangıçta Sakarya Caddesine kadar gidiyor. Arkadaşların da internete attıktan sonra bilgileri oldu. Bu araç benim. Sadece bu bölgede yaklaşık 12 tane araca zarar verdiler. Bu olay farklı boyutlara geliyor. Bu aracı boyatmaya kalksan belki 300-500 liraya boyatacaksın ama ilerde satmaya kalktığınız zaman 'Niye boyadı?', 'Boyalı araba fiyat düşer', gibi sıkıntılar oluyor. Bunların önüne geçilemiyor. Şimdi bunlar 3 tane çocuk. Saat 5'i 14 geçe Sakarya Caddesi tarafından yürüyerek geliyorlar. Ellerinde bir cisim var tam belli değil. 3 kişi sıradan bütün araçları çizerken gördüm. Bizim haberimiz akşam saat 9 civarında oldu. Polis gelince haberimiz oldu. Biz başta arabaları görmedik. Evvelsi gün akşam oluyor. Bazı arkadaşlar şikayetçi oldu. Ben olmadım. Çünkü ceza ehliyetleri yok böyle şeylerin. Sadece gidip ifade veriyorsun. Mahkemede yakalanırsa gidip gidip ifade vereceksin o kadar. Bütün zararı sadece araç sahiplerine. Hem maddi hem manevi. Çünkü insanlar bu araçları kolay almıyor. Yıllarca para biriktirip de bu aracı alabiliyorsun. Gözün gibi bakıyorsun ama gördüğünüz gibi hiçbir önlem yok" şeklinde konuştu.



"BUNLAR İNSANLARIN EMEKLERİ"

Arabası çizilen Murat Çolak ise "Olayı ben olay olduktan yarım saat sonra falan fark ettim. Aracı eşim kullanıyor. Ben de nadiren böyle arada bakımlarını falan yaptırıyorum, suyuna falan bakıyorum. O gün de bakmak istedim artık içime mi doğdu ne oldu. Gittim aracın yağına suyuna falan bakarken, bagajı açarken üzerindeki çizikleri gördüm. İleri geri biraz baktım uğraştım ama giderilecek gibi de değil. Sebebini araştırmadım. Bugün akşam internette dolaşırken başka bir arkadaşımızın olayla ilgili paylaştığı videoyu gördüm. Arabayı çizen üç çocuğu gördüm. Ondan sonra orada yorumlarda falan konuştuk. Bir tek benim değil bir sürü insanın 15-20 tane belki de 30-40 tane arabanın çizildiğini gördüm. Bunlar insanların emekleri. Para kolay kazanılmıyor. Şimdi şunu boyatmaya kalksan çok bir şey tutmuyor ama iki gün sonra arabanın değeri düşüyor. Hiçbir şekilde arabanın zararımız karşılanmıyor" dedi.

(Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)