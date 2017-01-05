05.01.2017 15:03 Eskişehir bölgesinde en fazla patlıcanın fiyatı arttı

Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu TR41 Bölgesinde, geçen ay fiyatı en fazla arta ürün patlıcan, fiyatında en düşüş yaşanan ürün ise çocuk ayakkabısı oldu. Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu TR41 Bölgesinde, geçen ay fiyatı en fazla arta ürün patlıcan, fiyatında en düşüş yaşanan ürün ise çocuk ayakkabısı oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; 2016 Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) sonuçlarına göre, Eskişehir'in içinde bulunduğu TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde, bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı yüzde 62,15 artış ile patlıcanda, en fazla düşüş ise yüzde 11,17 ile çocuk ayakkabısında gerçekleşti.



Aynı dönemde, fiyatı artan ürünler arasında patlıcandan sonra yüzde 53,38 ile yumurta, yüzde 8,50 ile bira, yüzde 7,53 ile rakı, yüzde 5,46 artış ile benzin oldu. Çocuk ayakkabısının ardından portakal yüzde 10,17, kadın hırkası yüzde 8,78, maden suyu ve sodası yüzde 7,65 ve şehirlerarası otobüs ücreti ise yüzde 4,53 oranında azaldı.



2016 yılı Aralık ayında Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan TR41 bölgesinde TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış ile 26 bölge arasında 14. sırada yer aldı.

