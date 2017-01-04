04.01.2017 19:34 Eskigediz'de 4 ahşap ev yandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde birbirine bitişik 4 ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Kütahya'nın Gediz ilçesinde birbirine bitişik 4 ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Gediz'in Eskigediz Beldesi Kurtuluş Mahallesi'nde, Özcan Akagündüz'e ait 2 katlı ahşap evde saat 13.45 sıralarından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evi sardı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede evin bitişiğinde bulunan diğer 3 eve sıçradı. Yangına Eskigediz, Gediz ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, Özcan Akagündüz, Hüseyin Özen ve Zekeriya Doğan'a ait evler ile boş olan bir ev kullanılamaz hale geldi.



Evleri yanan ailelerin geçici bir süre Gediz Öğretmenevi'nde konuk edilecekleri öğrenildi.



Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

